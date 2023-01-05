Рейс Тюмень - Новый Уренгой экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия. Предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле ведомства.

Инцидент произошел утром 5 января. Отмечается, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме.

Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.





