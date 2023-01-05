В ООН отказались комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дюжарррика, он предпочел бы оставить исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам, а также историкам. ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и усилиях, которые помогут завершить конфликт, добавил Дюжарррик.

7 декабря в интервью германской газете Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". 30 декабря Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. Он отметил, что Западу нужна была "передышка" после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.