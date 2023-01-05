60-70 пострадавших в Макеевке военных направят на лечение в Самару

60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве, передает РИА Новости.

Точное количество пострадавших в результате обстрела в Макеевке до сих пор неизвестно. Накануне Минобороны признало 89 жертв новогоднего обстрела здания ПТУ. Ранее речь шла о 63 погибших. Военное ведомство пообещало наказать должностных лиц, виновных в гибели российских солдат.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные сидели за праздничным столом. СМИ сообщили, что это были солдаты, мобилизованные из Саратовской области. Позже представители администрации региона опровергли такие сообщения. Так, начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко заявила, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из данного региона нет. В Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске во вторник, 3 января, прошли траурные митинги в память о погибших из Самарской области.