Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 6 по 7 января.

"Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", — говорится в заявлении патриарха, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что никаких предложений о "новогоднем перемирии" по инициативе Киева не поступало.