05 Января 2023
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Происшествия В России
Фото:youtube.com|Следственный комитет России

МАК подтвердил, что причиной жесткой посадки самолета А321 на кукурузное поле стало попадание чаек в двигатели

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование жесткой посадки самолета A321 на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году.

Причиной ЧП стали попавшие в двигатели чайки, говорится в окончательном отчете, который есть в распоряжении ТАСС.

В документе говорится, что после отрыва от взлетной полосы на высоте 0,6-1,2 метра самолет столкнулся со стаей чаек. Столкновение привело к механическим повреждениям обоих двигателей, при этом они продолжали работать. Но их общая тяга была меньше, чем требуется для взлета. Из-за невозможности продолжения полета пилотам пришлось посадить самолет вне аэродрома. Фактором появления птиц около аэропорта Жуковский стали свалки и водоемы в округе.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет вылетел по маршруту Москва – Симферополь, во время взлета в двигатели попали птицы. Экипаж принял решение садиться прямо на поле кукурузы, которое было по курсу движения. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества. Происшествие прозвали "Чудом на кукурузе", о его событиях сняли фильм.

Теги: А321, кукурузное поле, чайки



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