Цена газа в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года

Биржевые цены на газ в Европе впервые с сентября 2021 года опустились ниже $700 за 1 тыс. куб. м., следует из данных биржи ICE.

Как пишет РИА Новости, цены на газ на открытии торгов снижались примерно на 2%, до $696.

Как сообщалось, котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.