Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти пятимесячного ребенка в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти младенца в Свердловской области.

Многодетная мать из Нижнего Тагила обратилась к руководству СК, она заявила о смерти в больнице своего пятимесячного ребенка. Информация об этом появилась в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина просит разобраться в произошедшем, установить причины и провести необходимые экспертизы. Кроме того, она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медицинских работников.

Как рассказала мать мальчика, слова которой приводит "КП", ее сын родился 26 июля раньше срока и весил 870 грамм. Ребенка смогли выходить врачи, 1 ноября малыша выписали домой. В связи с тем, что мальчик родился недоношенным, врачи вводили ему специальное лекарство. По словам матери, 23 декабря ребенку резко стало плохо после инъекции, его забрали в реанимацию. Утром 24 декабря мальчик умер.