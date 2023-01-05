В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого аномального похолодания

05 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Фото: Накануне.ru

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого аномального похолодания

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении. Оно действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

Ранее сообщалось, что в Москву идет аномальное похолодание - таких низких температур в 21 веке еще не было. В ночь на субботу ожидается -24 – -26 градусов, а по области до -29, в пониженных местах -30.

В целом очень холодная погода установится более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномальными температурами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самая холодная зима ожидается в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет зафиксирована ниже -48...-53 °C.

В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области – до -33-34 градусов, в Курганской области - до 25-30 градусов мороза, в Тюменской области - примерно такие же температуры. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах ожидается до 45-47 градусов мороза.

Теги: москва, холода, оранжевый уровень опасности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети