В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого аномального похолодания

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении. Оно действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

Ранее сообщалось, что в Москву идет аномальное похолодание - таких низких температур в 21 веке еще не было. В ночь на субботу ожидается -24 – -26 градусов, а по области до -29, в пониженных местах -30.

В целом очень холодная погода установится более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномальными температурами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самая холодная зима ожидается в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет зафиксирована ниже -48...-53 °C.

В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области – до -33-34 градусов, в Курганской области - до 25-30 градусов мороза, в Тюменской области - примерно такие же температуры. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах ожидается до 45-47 градусов мороза.