Первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне спецоперации, - глава ЧВК "Вагнер"

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, сообщил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством", — сказал он РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.

Помилование получили два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненым выплачивают компенсации.

Ранее заключенные российских тюрем стали массово изъявлять желание отправиться в Донбасс для участия в спецоперации России на Украине. Как сообщалось, особо активно записываться в ряды "вагнеровцев" осужденные стали после появления в Сети ролика с речью Пригожина из колонии в Марий Эл.