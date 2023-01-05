05 Января 2023
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Зимой спецоперация может ускориться

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Общество В России
Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне спецоперации, - глава ЧВК "Вагнер"

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, сообщил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством", — сказал он РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.

Помилование получили два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненым выплачивают компенсации.

Ранее заключенные российских тюрем стали массово изъявлять желание отправиться в Донбасс для участия в спецоперации России на Украине. Как сообщалось, особо активно записываться в ряды "вагнеровцев" осужденные стали после появления в Сети ролика с речью Пригожина из колонии в Марий Эл.

Теги: пригожин, чвк вагнер, заключенные



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