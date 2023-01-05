Пушилин: Почти всех раненых после обстрела в Макеевке перевели в другие регионы РФ

Почти все военнослужащие, пострадавшие при обстреле в Макеевке, отправлены на лечение в другие регионы России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что, по словам медиков, пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно. Благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Точное количество раненых Пушилин не озвучил.

Накануне Минобороны признало 89 жертв новогоднего обстрела здания ПТУ в Макеевке. Ранее речь шла о 63 погибших. Военное ведомство пообещало наказать должностных лиц, виновных в гибели российских солдат.