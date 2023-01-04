04 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Hector Retamal / AFP

ВОЗ: Китай занижает цифры по заболеваемости и смертности от COVID

Чиновник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан заявил, что Китай занижает сведения по госпитализации и смертности от коронавируса в стране.
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Ранее ведущие ученые Китая представили ВОЗ информацию, что в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса.

ВОЗ считает статистику по смертности, предоставляемую Пекином, "слишком ограниченной".

Ранее в Китае прошли протесты против антикоронавирусных ограничений. В результате Пекин ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики — ее будут публиковать раз в месяц. При этом Китай решил с 8 января начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. США на этом фоне объявили, что будут требовать от всех путешественников из КНР отрицательный тест на COVID-19.

Теги: коронавирус, китай, воз



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