ВОЗ: Китай занижает цифры по заболеваемости и смертности от COVID

Чиновник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан заявил, что Китай занижает сведения по госпитализации и смертности от коронавируса в стране.

Ранее ведущие ученые Китая представили ВОЗ информацию, что в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса.

ВОЗ считает статистику по смертности, предоставляемую Пекином, "слишком ограниченной".

Ранее в Китае прошли протесты против антикоронавирусных ограничений. В результате Пекин ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики — ее будут публиковать раз в месяц. При этом Китай решил с 8 января начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. США на этом фоне объявили, что будут требовать от всех путешественников из КНР отрицательный тест на COVID-19.