04 Января 2023
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Фото: ПАО &quot;ОАК&quot;

Мантуров протестировал новый российский самолет МС-21

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров протестировал новый российский самолет МС-21. Вместе с генеральным директором ПАО "ОАК" Юрием Слюсарем и генеральным директором авиакомпании "Россия" Яном Бургом министр совершил полет на МС-21 в ливрее авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Мантуров посетил ФАУ "Центральный аэрогидродинамический институт", а также предприятие Объединённой авиастроительной корпорации "Ростеха" в Ульяновске. Глава Минпромторга осмотрел уникальный стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, работа над которым сейчас ведётся. Также Денис Мантуров ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолётов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

Он посетил производственную площадку ПАО "Ил" - "Авиастар". Управляющий директор завода Сергей Шереметов доложил, что предприятию удалось нарастить объём выпуска и темпы производства до пяти тяжёлых транспортных самолётов Ил-76МД-90А в год.

"В дни проведения специальной военной операции от каждого из нас на своём месте нужна ответственная и качественная работа с полной отдачей, – отметил Денис Мантуров. – Коллективы оборонных предприятий продолжают работу в праздничные дни. Сотрудники заводов выполняют свой долг, чтобы нашим Вооружённым Силам на передовой своевременно и в необходимом количестве поступала вся необходимая техника, боеприпасы и экипировка".

Производство новых транспортников осуществляется на поточной линии сборки. В отличие от ранее используемой технологии она позволяет снизить трудоёмкость. Поточная линия сборки оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолёта.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У нового самолёта улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полёта и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолётовождения и десантирования, качество радиосвязи.

Теги: денис мантуров, мс-21



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