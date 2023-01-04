04 Января 2023
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Фото: photos.reuters.com

Нефть Brent упала в цене до $78,61

Нефть упала в цене до $78,61 за баррель на опасениях по поводу глобальной экономики и ситуации с коронавирусом в Китае. Речь идет о мартовских фьючерсах на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $3,24 (4,21%) - до $73,69 за баррель, передает Интерфакс.

Резкое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и других ведущих центробанков мира подпитывает страхи глобальной рецессии, пишет MarketWatch. Эти страхи давят на цены на нефть и на настроение рынка в целом.

"Мы по-прежнему ожидаем снижения цен на нефть в первом полугодии 2023 года, поскольку замедление экономической активности постепенно охватывает мировую экономику", - отметил старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Вероятно, ОПЕК+ снова поднимет вопрос о сокращении добычи, однако падающие темпы роста экономики окажут давление на спрос и могут стать испытанием на прочность для альянса, добавил он.

Также трейдеры оценивают перспективы ускорения роста ВВП Китая благодаря снятию антиковидных ограничений, одновременно испытывая тревогу по поводу роста случаев заражений COVID-19 в крупнейшем импортере нефти в мире.

"С одной стороны, власти Китая ослабляют политику сдерживания COVID. Однако число заражений растет, и ситуация может радикально измениться в любой момент", - написал старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Теги: нефть, падение



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