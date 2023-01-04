04 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: nation-news.ru/ скрин

"Эти планы я с ним обсужу попозже": Пригожин назвал бойца ЧВК "Вагнер" Абоя кандидатом в президенты Кот-д’Ивуара

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал подробности своего общения с бойцом из Кот-д'Ивуара, когда он был в зоне проведения СВО.

«Коменан Абоя с позывным Светень — отличный парень. К нему все относятся с уважением. Я думаю, что из него получится прекрасный президент Кот-д'Ивуара. Но он пока об этом не знает», — сказал предприниматель.

Евгений Пригожин заявил, что обсудит с иностранным бойцом эти планы позже.

Уроженец Кот-д’Ивуара добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». До этого он отбывал срок в одной из российских колоний.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, Кот-д’Ивуар



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