04 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

14 военных заводов войдут в госкорпорацию "Ростех"

14 военных заводов войдут в госкорпорацию "Ростех". Решение принято Правительством России.

Заводы в статусе федеральных казенных предприятий будут преобразованы в акционерные общества, 100%-ные пакеты которых находятся в собственности государства и переходят госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

В перечень таких предприятий вошли завод "Авангард" (Башкирия), Алексинский химический комбинат (Тульская область), "Анозит" (Новосибирская область), государственный НИИ химических продуктов, НПО "Казанский завод точного машиностроения" и Казанский государственный казенный пороховой завод (Татарстан), завод имени Морозова (Ленинградская область), завод имени Я. М. Свердлова (Нижегородская область), комбинат "Каменский" (Ростовская область), федеральный центр двойных технологий "Союз" в (Московской область), Пермский пороховой завод, ФКП "Самарский завод "Коммунар", Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод.

Теги: ростех, военные заводы



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