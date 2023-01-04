Глава "Энергоатома" заявил, что Украина должна силой вернуть ЗАЭС

Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.

В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, передает РИА Новости.

Он добавил, что более вероятным вариантом развития событий является возвращение АЭС под контроль украинских военных.