04 Января 2023
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Происшествия Мурманская область
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На судне "Принцесса Арктики" в Мурманске произошел пожар в трюме

На судне "Принцесса Арктики" в Мурманске произошел пожар в трюме. Судя по открытым данным, "Принцесса Арктики" - рыботранспортное судно, построенное в 1977 году в Норвегии.

По информации МЧС, эвакуированы семь человек.

Судно "Принцесса Арктики" на момент возгорания была пришвартована на 22-м причале рыбного порта. Всего на судне находились семь человек, шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. В настоящее время работа пожарно-спасательных подразделений продолжается, пожар локализован. 

Всего в ликвидации пожара задействовано 28 человек и девять единиц техники. 

 

Теги: принцесса арктики, пожар



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