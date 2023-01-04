На судне "Принцесса Арктики" в Мурманске произошел пожар в трюме

На судне "Принцесса Арктики" в Мурманске произошел пожар в трюме. Судя по открытым данным, "Принцесса Арктики" - рыботранспортное судно, построенное в 1977 году в Норвегии.

По информации МЧС, эвакуированы семь человек.

Судно "Принцесса Арктики" на момент возгорания была пришвартована на 22-м причале рыбного порта. Всего на судне находились семь человек, шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. В настоящее время работа пожарно-спасательных подразделений продолжается, пожар локализован.

Всего в ликвидации пожара задействовано 28 человек и девять единиц техники.