04 Января 2023
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин отправил французскому послу осколок снаряда

Экс-глава "Роскосмоса", ныне руководителя группы военных советников "Царские волки"Дмитрий Рогозин отправил осколок снаряда, который врачи извлекли из его позвоночника, послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом он рассказал в Telegram.

"В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами. Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, Вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наёмниками. Это сотни людей, в том числе и дети", - написал Рогозин послу.

Осколок он попросил передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе. Все наши жертвы - на вашей совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины - также на вашей совести", - заявил Рогозин.

Теги: дмитрий рогозин, осколок снаряда



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