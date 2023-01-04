Самая холодная погода с начала столетия ожидается в Москве

В Москву идет аномальное похолодание - таких низких температур в 21 веке еще не было. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на субботу ожидается -24 – -26 градусов, а по области до -29 и даже с пониженных местах -30. Днем воздух прогреется незначительно, до -20 – -22 градуса, по области до - 25 градусов мороза.

Такая аномальная погода считается опасным явлением. Резкое понижение температуры начнется в пятницу, 6 января, температура воздуха ночью опустится ниже -20 градусов. Связано это с возникновением редкого ультраполярного процесса, при котором воздушные массы перемещаются с северо-востока на юго-запад. Так, в столичный регион будет поступать воздух из полярных регионов, в том числе из Восточно-Сибирского моря, а также морей Лаптевых и Карского.

Температура будет на 16-17 градусов ниже нормы, сообщает Интерфакс.