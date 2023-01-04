04 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу "кубов" из-за теплой зимы

Цена на газ в Европе впервые с ноября 2021 года опустилась ниже 750 долларов за тысячу "кубов". Общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или €67 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

ТАСС уточняет, что котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,33% (на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 90,2 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Теги: газ, зима



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