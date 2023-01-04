Ввоз в Россию компьютеров и смартфонов по упрощенной системе продлен на год

Ввоз в Россию компьютеров и смартфонов по упрощенной системе продлен на год - постановление подписал глава Правительства Михаил Мишустин. Такое решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления, считает пресс-служба кабинета министров.

Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощённый порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. Также, согласно упрощённому порядку, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утверждённый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.