04 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: телеграм-канала «Раньше всех. Петербург»

Запотевшие стекла в метро. У закупленных Смольным «инновационных» вагонов обнаружили дефект

Закупленным властями Санкт-Петербурга для городской подземки новым подвижным составам уже в ближайшее время может потребоваться ремонт или частичная замена в связи с обнаруженными дефектами. Как сообщают петербуржцы, на красной ветке в одном из вагонов инновационного поезда «Балтиец» были замечены запотевшие стекла.

Авторы телеграм-канала «Раньше всех. Петербург» опубликовали фото и видео, на которых запечатлена автоматическая дверь одного из новых вагонов, закупленных Смольным для городского метро, с запотевшим стеклом. Как отмечают администраторы паблика, после всех многообещающих рассказов властей Северной столицы об инновационных составах «Балтийца» горожане заметили такую картину на красной ветке.

(2023)|Фото: телеграм-канала «Раньше всех. Петербург»

Аналогичная проблема с общественным транспортом в Петербурге ранее возникала минувшей осенью, когда горожане обратили внимание на запотевшие стекла новых лазурных автобусов, закупленных администрацией губернатора Александра Беглова в рамках транспортной реформы. Тогда в пресс-службе «Пассажиравтотранса» объяснили это нарушением герметичности двойных окон и попаданием внутрь влажного воздуха. Однако дефект в автобусах был замечен спустя полгода со старта новой модели транспортного обслуживания, в то время как первые «Балтийцы» начали эксплуатироваться менее двух месяцев назад.

Первый поезд нового поколения вышел на красную линию метро 12 ноября прошлого года. Данные составы были приобретены в рамках масштабной программы по замене подвижного состава городского метрополитена. На торжественной церемонии выпуска нового поезда на линию губернатор Беглов заявил, что в общей сложности Петербург получит 950 вагонов «Балтиец», и это практически половина всего вагонного парка города. В Смольном также уточняли, что новые поезда полностью отвечают требованиям «умного» транспорта. Однако выявленный дефект может свидетельствовать о недостаточно высоком качестве вагонов, которые и ранее уже подвергались критике в связи с отсутствием ряда современных элементов, таких как кондиционеры и розетки USB.

Стоит отметить, что на сегодняшний день износ половины вагонов метро Санкт-Петербурга составляет 100% и их дальнейшее использование становится небезопасным. Несмотря на это Смольный не спешит повышать темпы замены подвижного состава петербургской подземки. Как ранее заявляли в Комитете по транспорту, старые вагоны постепенно уходят из города, а их полная замена займет порядка 10 лет.

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