В районе опытных полей Тимирязевской академии появилась строительная техника

2 января в районе опытных полей Тимирязевской академии появилась строительная техника, под покровом ночи вдоль Валаамской улицы ведутся активные работы, об этом сообщили Накануне.RU местные жители. Судя по всему, объявленный Владимиром Путиным Год педагога начинается в России с не самых приятных вестей для ведущего сельскохозяйственного вуза страны.

В октябре 2021 года выяснилось, что участок 24 га отдали застройщику ЛСР. Тогда защитники опытных полей — студенты Тимирязевки, жители района и депутаты — потребовали сохранить комплекс земель и зданий РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в полном составе, как объекты культурного и исторического наследия. Они отмечают, что застройка уничтожит российскую сельскохозяйственную науку и не позволит к 2030 г. обеспечить отечественными семенами 75% потребностей наших производителей.

К моменту публикации материала получить комментарий в пресс-службе вуза о появившейся вдоль Валаамской улицы технике не удалось. Направлен запрос.