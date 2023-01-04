04 Января 2023
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Экономика
Фото: газпромнефть ноябрьск нефтегаз

Экспорт "Газпрома" в 2023 году может стать минимальным за 40 лет

Экспорт "Газпрома" в 2023 году может стать минимальным с 1980-х годов. Такой прогноз дал консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

По его подсчетам, стоит ожидать дальнейшего сокращения экспорта до, порядка, 60 миллиардов кубометров. "Таким образом, может быть достигнут новый исторический минимум — последний раз подобные показатели наблюдались в 1980-е годы", — отметил аналитик.

Тимонин уточнил, что в 2000 году объём этого экспорта газа из РФ в страны дальнего зарубежья составлял 130 миллиардов кубометров и с тех пор, несмотря на просадки в отдельные годы, на протяжении практически 20 лет наблюдалась тенденция роста. Максимальная отметка была достигнута в 2018 году, когда объём этих поставок в европейские страны дальнего зарубежья превысил 200 миллиардов кубометров.

Многие страны Европы в прошедшем году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.

Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.

Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал – Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратила приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", передает РИА Новости.

Теги: экспорт, газпром



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