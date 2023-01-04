Bloomberg: Крематории в Китае не справляются с потоком умерших от COVID

Очередная вспышка коронавируса в Китае создала коллапс в ритуальных службах страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg, по данным которого уже сейчас крематории не справляются с потоком умерших, а ситуация может кратно ухудшиться.

По информации агентства, в день в ритуальном зале проходит несколько сотен похорон, на прощание отводится 5-10 минут без каких-либо излишеств.

Официально Китай признал около дюжины погибших от новой вспышки COVID с тех пор, как в начале декабря был отменен строгий контроль за пандемией, что побудило правительства по всему миру ввести ограничения для китайских путешественников. По сообщению Bloomberg, система на данный момент парализована огромным количеством смертей. Эксперты, прогноз которых приводит агентство, предполагают, что число смертей от коронавируса в Китае может возрасти примерно с 9 000 в день до 25 000 человек в день позже в январе, когда ожидается возобновление поездок во время празднования лунного Нового года.