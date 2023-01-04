04 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны признало гибель 89 военных в Макеевке

Минобороны признало 89 жертв новогоднего обстрела здания ПТУ в Макеевке. Ранее речь шла о 63 погибших. Военное ведомство пообещало наказать должностных лиц, виновных в гибели российских солдат. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны

В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали включение и массовое использование, вопреки запрету, солдатами мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Обстрел начался в 00.01 новогодней ночи. Два реактивных снаряда HIMARS перехватили системы ПВО, четыре снаряда с осколочно-фугасной боевой частью не удалось перехватить, они попали в здание ПТУ. В результате детонации боевых частей снарядов обрушились перекрытия здания.

Первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что для спасения пострадавших были приняты "все доступные меры". В ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В Минобороны заявили, пусковая установка, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена ответным огнем.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные сидели за праздничным столом. СМИ сообщили, что это были солдаты, мобилизованные из Саратовской области. Позже представители администрации региона опровергли такие сообщения. Так, начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко заявила, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из данного региона нет. В Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске во вторник, 3 января, прошли траурные митинги в память о погибших из Самарской области.

Теги: минобороны, погибшие, военные, макеевка



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