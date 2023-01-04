Топ рождественских украшений для домашнего очага

Рождественские украшения для дома или квартиры создают особую атмосферу тепла и уюта, делают праздник по-настоящему душевным и запоминающимся. Помимо традиционной новогодней елки для украшения дома к Рождеству можно использовать мириады красивых декоративных элементов, в числе которых мишура и шары, отдельные ветви хвои, тематические мягкие игрушки и гирлянды.

Специалисты компании АртФлора собрали топ самых изысканных и оригинальных вариантов украшений для тех, кто хочет сделать это Рождество невероятным. Рассмотрим наиболее милые и вполне доступные тренды 2023 года, которые можно использовать в своей квартире, доме или офисе.

Мини-елочки – частица праздника в каждой комнате

Безусловно, пушистая лесная красавица – это главный атрибут Рождества и Нового года. Но зачастую большую елку устанавливают только в гостиной, в то время как другие помещения остаются без украшения. Решить эту задачу помогут миниатюрные елочки из ветвей хвои.

Такие композиции эффектно смотрятся в спальне и детской, в коридоре и даже на кухне. Мини-елки успешно поддерживают дух Рождества, а для их украшения требуется минимум игрушек.

Рождественский венок – неизменная классика зимних праздников

Стильные и эффектные рождественские венки пришли к нам из западных стран и уже успели стать удивительным символом добра, уюта и хорошего настроения. Для создания зимних венков используются как традиционные материалы: хвоя, шишки и украшения, так и абсолютно уникальные и подчас невероятно креативные материалы: конфеты; клубки ниток; мишура; пробки от вина; деревянные фигурки; орехи и желуди; цветы.

Благодаря рождественскому венку есть возможность изысканно украсить интерьер и подчеркнуть общую атмосферу праздника.

Рождественская звезда пуансеттия

Удивительный символ, также пришедший к нам из западной традиции, позволяет зарядить дом рождественский настроением на весь праздничный период.

Комнатные пуансеттии выращиваются в горшках. Период их цветения приходится как раз на зимнее время. В Рождество пуансеттия радует взгляд насыщенным алым цветом лепестков в окружении сочной зелени. Флористы советуют использовать цветок как отдельный элемент декора или в качестве дополнения к оригинальным праздничным композициям.

Хвойные композиции для декора

Волшебные сочетания с ветвями хвойных деревьев и интересными украшениями становятся идеальным дополнением в любом интерьере. Такие композиции выбирают для дизайна праздничного стола, подоконников, полок или камина. В качестве аксессуаров для стильного оформления можно использовать: шишки разных форм и размеров; сухоцветы ярких или сдержанных тонов; невесомые облачка хлопка; палочки корицы и другие ароматные пряности; засушенные дольки апельсина, лимона или грейпфрута; классические елочные игрушки; банты и ленты.

Конкретный вариант зависит от общей стилистики оформления праздничного интерьера.

Оригинальные свечи – символ уютного Рождества

Теплое и умиротворенное пламя свечи дарит зимним праздникам тот особый колорит, который запоминается на целый год. Композиции со свечами разных форм, цветов и размеров – это непередаваемая атмосфера безмятежного времяпровождения в кругу самых близких людей.

Изысканный рождественский декор со свечами мгновенно преображает любое помещение и привносит в него частичку самого настоящего волшебства.

Новогоднее украшение из шишек – неограниченный простор для полета фантазии

На Рождество или Новый год не обязательно использовать яркие или кричащие декоративные элементы. Спокойная и выдержанная композиция из шишек – это вариант для элегантного оформления. Оригинальный и удивительно стильный декор подойдет для любого интерьера, подчеркнет утонченный вкус и привнесет в дом частицу натуральной красоты зимнего леса.

Пряничное великолепие – настоящая сказка в домашнем интерьере

Не самый долговечный, но невероятно трогательный вариант оформления к рождественским праздникам – это композиции из пряничных домиков. В окружении сладких елок, фигурок животных, новогодних или рождественских персонажей такие домики уместно выглядят как в комнате, так и на праздничной кухне.

Пряничные домики способны моментально создать ощущение волшебной сказки у детей и взрослых, а также стать уместным подарком к празднику.

Яркие огни гирлянд

Традиция украшения множеством миниатюрных огоньков уходит своими корнями вглубь веков. Современные праздничные гирлянды поражают разнообразием своих форм и размеров. Разноцветные лампочки и классическое белоснежное оформление, привычные светодиодные ленты и удивительные декоративные изыскания приносят уют и красоту в любой дом или квартиру.

Украшения из гирлянд уместны на елках и стенах помещения, в дверных и оконных проемах, на шкафах, столах или тумбочках. Мягкий свет и загадочное мерцание переносят в чарующий мир магии, чудес и исполнения всех желаний.

Оригинальные композиции в чашах или вазах

Креативный и невероятно простой вариант оформления рождественского интерьера с использованием прозрачных ваз или чаш – это новый тренд современности. Глубокая посуда, которая обычно стоит без дела, в преддверии Рождества может превратиться в стильный элемент декора.

Все, что нужно для праздничного дизайна – наполнить прозрачную емкость атрибутикой зимних праздников, украсить бусами, бантом или хвоей. Такое простое и лаконичное украшение подчеркнет торжественную обстановку и станет отличным напоминанием о том, что счастливое Рождество состоит из мелочей.

Декор в ящиках или корзинах

Масштабные настольные или напольные композиции в деревянных или картонных коробках, плетеных корзинах или даже в ведре вызывают неописуемый восторг, удивляют своей оригинальностью и нестандартным подходом к оформлению.

Украшенные с помощью красивой ткани или бумаги, эти обыденные, и не слишком привлекательные предметы, превращаются в стильный элемент рождественского интерьера. Наполнять коробку или корзину можно любыми зимними материалами, украшениями или дорогими сердцу вещами.

Вместо заключения

Украшение дома к зимним праздникам –это лучший способ создать удивительное настроение себе и своим близким. Готовые рождественские композиции можно заказать с доставкой на сайте интернет-магазина или купить в точках продажи в разных районах Санкт-Петербурга.

Поздравляем с приближающимся Рождеством Христовым и желаем исполнения всех желаний. Наполняйте свои праздники душевным теплом с помощью красивых декоративных элементов, создавайте сами тот невероятный уют, которого так не хватает зимними днями.