Первыми ДСНВ нарушили американцы – зампред Совета Федерации

В Совете Федерации заявили, что США первыми нарушили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Зампред СФ Константин Косачев назвал обвинения Госдепа "несправедливыми и лживыми".

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Госдеп направил в Конгресс США доклад, в котором говорится о нарушении Москвой условий ДСНВ. Госдепартамент считает, что Россия отказалась пускать инспекции для проверки состояния боеголовок, развернутых в рамках договора.

"Первыми обязательства по ДСНВ нарушили американцы, пытаясь создать такие условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены. То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу. Разумеется, для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный в этом договоре, абсолютно сбалансирован и может реализовываться только при взаимном учете потребностей сторон", - цитирует РБК сенатора.