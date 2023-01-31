Умная колонка от "Яндекса" может "подслушивать" только разработчиков - компания

В "Яндексе" прокомментировали предположения о том, что умная колонка, разработанная компанией, может подслушивать пользователей. Опасения возникли после того, как в открытом доступе были опубликованы фрагменты исходного кода некоторых сервисов "Яндекса", пишет Readovka.

По данным издания, "Алиса" может скрыто активировать микрофон и прослушивать речь человека, даже если он не обращался к ней. Якобы, это нужно для сокращения числа ложных срабатываний.

В пресс-службе компании заявили, что функция действительно тестируется, но только в бета-версии – среди сотрудников "Яндекса", и включается микрофон только на несколько секунд.