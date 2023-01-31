Над Белгородом система ПВО сбила два снаряда

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного села, поселение было частично обесточено, повреждено 17 домовладений.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - сообщил Гладков.

Над Белгородским районом и Шебекинским городским округом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, было сбито два снаряда.





