ВСУ обстреляли из минометов магазин и памятник в приграничном брянском селе

ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области из минометов. Из-за обстрела было частично нарушено электроснабжение (сейчас его уже восстановили), также повреждения получили 17 домовладений.

"К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина. В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы", - сообщил губернатор региона Александр Богомаз.