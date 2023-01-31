31 Января 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: Роман Старовойт

ВСУ обстреляли из минометов магазин и памятник в приграничном брянском селе

ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области из минометов. Из-за обстрела было частично нарушено электроснабжение (сейчас его уже восстановили), также повреждения получили 17 домовладений.

"К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения,  памятник  погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина. В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы", - сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Теги: всу, обстрел, миномет



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