СМИ: Абрамович согласился передать средства от продажи "Челси" в помощь Украине

Власти Великобритании разрешат Роману Абрамовичу пожертвовать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на нужды Украины. Речь идет о более чем 2,3 млрд фунтов стерлингов (более $2,8 млрд). Для начала передачи средств "сделка" должна получить одобрение от ЕС, поскольку российский бизнесмен находится под санкциями и в Европе, передает The Telegraph.

Если передача средств состоится, то она станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований в истории.

Ожидается, что средства могут переведены в пока еще не названный фонд в течение нескольких недель. Пока деньги находятся на арестованном счете Абрамовича.

В соответствии с соглашением, заключенным между правительством Великобритании и Абрамовичем, специально созданный фонд возглавит бывший исполнительный директор британского подразделения Unicef Майк Пенроуз. В совет фонда войдут несколько "всемирно известных" представителей общественности и бизнеса.

Сделку по продаже футбольного клуба "Челси" Абрамович заключил в мае прошлого года.

Предполагается, что средства пойдут только на гуманитарные цели, в том числе на медицинское оборудование, продовольствие, обеспечение работы медиков и учителей.