"Прохожу обследование": Игорь Николаев прокомментировал свое состояние
Народный артист России Игорь Николаев заявил, что проходит медицинское обследование, но не в критическом состоянии. Ранее СМИ сообщили, что у звезды заподозрили инсульт.
"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!" – написал Николаев в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации).
Ранее сообщалось, что 63-летнего Николаева, якобы, доставили в Центр кардиологии Минздрава РФ в Москве из-за проблем с сердцем.
В 2020 году сообщалось, что певец был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Он несколько дней провел в больнице на Коммунарке с пневмонией.