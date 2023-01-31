"Прохожу обследование": Игорь Николаев прокомментировал свое состояние

Народный артист России Игорь Николаев заявил, что проходит медицинское обследование, но не в критическом состоянии. Ранее СМИ сообщили, что у звезды заподозрили инсульт.

"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!" – написал Николаев в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации).

Ранее сообщалось, что 63-летнего Николаева, якобы, доставили в Центр кардиологии Минздрава РФ в Москве из-за проблем с сердцем.

В 2020 году сообщалось, что певец был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Он несколько дней провел в больнице на Коммунарке с пневмонией.