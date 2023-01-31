"Не все хотят видеть Россию Мировой и Великой Державой": Пригожин объяснил молчание о признании ЧВК "Вагнер" преступной организацией в США

Большинство представителей российской элиты согласна с признанием ЧВК «Вагнер» преступной организацией властями США. Об этом в комментарии журналистам Накануне.RU заявил Евгений Пригожин.

Предприниматель объяснил молчание общественных и политических активистов о признании ЧВК «Вагнер» преступным сообществом в Соединенных Штатах. Он напомнил, что именно «вагнеровцы» в настоящее время «куют величие» России на границах страны и за ее пределами.

«Не все в нашей стране хотят этого величия, не все хотят видеть Россию Мировой и Великой Державой. А некоторые прямо работают на то, чтобы этого не произошло. Потому что в маленькой региональной России легче деньги попилить», - процитировали Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Журналисты обратили внимание, что США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией после успехов бойцов в Соледаре. Пригожин объяснил это страхом американцев.