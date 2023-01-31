ОКР призвал украинских спортсменов не бойкотировать Олимпиаду с участием россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал украинских коллег не бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на нее допустят россиян и белорусов.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна может пойти на этот шаг. Также бойкотом грозил президент Украины Владимир Зеленский, спортивные чиновники и спортсмены из Украины. Также отдельные спортсмены из других стран говорили, что откажутся выступать при допуске к Играм россиян, даже если те будут выступать под нейтральным флагом.

"В нашей современной истории любые попытки бойкота соревнований никогда не приводили к успеху той страны, которая это делала. Призываем украинских коллег отказаться от практики бойкотов. Олимпийское движение должно делать мир лучше, а бойкоты могут этому только мешать", — цитирует Позднякова "Матч ТВ".

Ранее Международный олимпийский комитет намекнул, что россияне и белорусы могут быть допущены на Игры, но будут выступать под нейтральным флагом, также их проверят на высказывания в поддержку СВО. ОКР, в свою очередь, повозмущался этими условиями, но уже определенно дал понять, что не будет бойкотировать Олимпиаду и, вероятно, согласится с выдвинутыми условиями.