31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Группе "Аэрофлот" дадут 11,6 млрд на поддержку внутренних рейсов в зимнем сезоне

Авиакомпании группы "Аэрофлот" получат 11,6 млрд руб. на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 – марте 2023 гг., следует из протокола подведения итогов на предоставление субсидий.

Авиакомпания "Аэрофлот" получит 5 млрд руб., "Победа" – 4,1 млрд руб., "Россия" – 2,5 млрд руб., уточняет "Интерфакс".

В целом, в рамках отбора, который проводила Росавиация, между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

Теги: "Аэрофлот", Росавиация, субсидии



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2023 15:50 Мск Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий


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