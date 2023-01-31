Группе "Аэрофлот" дадут 11,6 млрд на поддержку внутренних рейсов в зимнем сезоне

Авиакомпании группы "Аэрофлот" получат 11,6 млрд руб. на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 – марте 2023 гг., следует из протокола подведения итогов на предоставление субсидий.

Авиакомпания "Аэрофлот" получит 5 млрд руб., "Победа" – 4,1 млрд руб., "Россия" – 2,5 млрд руб., уточняет "Интерфакс".

В целом, в рамках отбора, который проводила Росавиация, между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.