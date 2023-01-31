31 Января 2023
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Общество Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

На Крымском мосту завершилась надвижка последнего пролета поврежденной автомобильной части

На автомобильной части Крымского моста сегодня завершилась надвижка четвертого, последнего пролетного строения с левой стороны. Строителям удалось справиться с работой на пять с половиной часов раньше, чем планировалось. "Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков", - заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение. После этого строители смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.

"В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов. Круглосуточно на объекте работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники", - рассказал вице-премьер.

Теги: крымский мост, пролет, монтаж



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