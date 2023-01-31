Два новых детских сада на 590 мест откроют в Челябинске

В Челябинске открываются два новых детских сада в микрорайонах "Манхэттен" и "Академ Риверсайд", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Детский сад в микрорайоне "Манхэттен" рассчитан на 290 мест — это 14 групп для детей в возрасте от 1,5 лет. В здании предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, медицинского работника, изостудия, музыкальный и спортивный залы.

В районе "Академ Риверсайд" детсад рассчитан на 300 мест. Здание рассчитано на 14 групп, четыре из которых – для детей раннего возраста. В учреждении обустроены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда, просторные помещения для творческих занятий, кружковой работы, просторные холлы при группах.