31 Января 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: InoxyBuild / Pixabay.com

Тюменские школьники построили межвузовский кампус и мост Влюбленных в Майнкрафте

Тюменские школьники построили межвузовский кампус и мост Влюбленных в Майнкрафте, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени завершился онлайн-проект детского технопарка "Кванториум" META Tyumen 2.0. На протяжении нескольких дней более 70 детей создавали виртуальный город будущего.

Руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов отметил, что для того, чтобы построить виртуальные горда нужно обладать пониманием трехмерного пространства, сделать чертежи. Он убежден, что эти навыки пригодятся детям в любых других трехмерных программах.

На карте появились жилые дома, больницы, скверы, зоопарки, объекты альтернативной энергетики, а также тюменский межвузовский кампус. Его строительством занимался 15-летний Артем Свинин. Во время строительства были воплощены идеи места, в котором школьники хотели бы бывать, став студентами. В частности, дети хотят видеть будущий межвузовский кампус с парками, зонами отдыха, лабораториями, музеями, библиотекой, спортивным сооружением. Возможно, на территории будет озеро или фонтан. По словам школьника, такие места, как кампус, привлекут молодых людей в науку и станут местом общения студентов друг с другом.

Напомним, Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В шести вузах области обучается более 48 тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать Межвузовский кампус. Это не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.

Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны. Даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности.

Теги: межвузовский кампус, мост Влюбленных, Майнкрафт, школьники, город будущего



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