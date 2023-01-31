Гособвинитель потребовал для журналиста Невзорова* девять лет тюрьмы

Гособвинение требует от суда приговорить журналиста Александра Невзорова* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ) к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. Прокуратура сочла фейковой информацию, которую Невзоров* распространял о событиях в Буче и Мариуполе. Претензии вызвали посты журналиста в соцсетях и видео, которые он публиковал там же.