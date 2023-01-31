Работники "Транснефть - Сибирь" провели плановые учения в ХМАО-Югре

"Транснефть - Сибирь" провело плановое комплексное учение в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Каркатеевы" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель - оценка готовности сил и средств Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) к действиям по локализации и ликвидации последствий инцидентов, проверка системы сигнализации и порядка оповещения, отработка алгоритма взаимодействия с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По замыслу учений на ЛПДС "Каркатеевы" в результате дефекта сварного стыка произошло раскрытие шва резервуара для нефти. В результате "нефть" вытекла в каре резервуара. Диспетчер районного диспетчерского пункта после получения сигнала организовал оперативное оповещение руководства УМН, контрольных и надзорных организаций.

Прибывшие на место условного ЧП работники подразделений нештатного и профессионального аварийно-спасательного формирования Нефтеюганского УМН провели разведку места условной аварии и эвакуировали персонал из опасной зоны. Было выполнено ограждение местности сигнальной лентой, установлены предупредительные знаки. Локализация условного разлива и сбор "нефти" были выполнены с помощью специализированного оборудования, в том числе задействованы передвижные насосные установки, шанцевый инструмент.

Также в тренировочном мероприятии был задействован дежурный караул договорного подразделения пожарно-спасательной части №25 ФГБУ "20 отряд ФПС ГПС по ХМАО - Югре (договорной)". Всего в учениях приняли участие 105 человек, использовалось 15 единиц автомобильной и специальной техники. На всех этапах локализации и ликвидации осуществлялся постоянный экологический контроль воздуха и почвы.

Комиссия отметила высокий уровень подготовки, слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. Условная нештатная ситуация в резервуарном парке ЛПДС «Каркатеевы» ликвидирована в установленные сроки. Проведение учений с персоналом подразделений и служб на регулярной основе позволяет обеспечивать высокий уровень производственной и экологической безопасности производственных объектов.