Российские военные моряки спасли с терпящей бедствие яхты француза и его собаку

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны России.

Сигнал бедствия с яхты француза принял танкер "Кама", ради спасения яхтсмена он отклонился от маршрута движения.

"На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку", - сообщили в оборонном ведомстве.

Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия.

Сообщается, что путешественника высадят в ближайшем порту.