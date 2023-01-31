31 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: минобороны.рф

Российские военные моряки спасли с терпящей бедствие яхты француза и его собаку

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны России.

Сигнал бедствия с яхты француза принял танкер "Кама", ради спасения яхтсмена он отклонился от маршрута движения.

"На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку", - сообщили в оборонном ведомстве.

Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия.

Сообщается, что путешественника высадят в ближайшем порту.

Теги: яхта, спасение, француз, северный флот, атлантический океан



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