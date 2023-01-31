31 Января 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменская компания в четыре раза увеличила производство благодаря поддержке региона

В Тюмени "Мебельная компания" увеличила производство благодаря поддержке регионального правительства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" предоставил "Мебельной компании" заем в 10 млн рублей, землю в аренду, помог с подключением к инженерным сетям. Как отметил заместитель главы региона Андрей Пантелеев, в рамках программы лизинга в прошлом году более 230 единиц оборудования субсидировали со стороны региона. 80 предприятий получили такую форму поддержки.

Инвестор завершил строительство цеха площадью 950 кв. м. Впереди — открытие помещения в 1000 кв. м. Директор "Мебельной компании" Ирина Ачинович сообщала, что производство значительно увеличится.

"Мы находились на площадке намного меньше, и это ограничивало объемы производства. Новое оборудование позволит производить в 4 раза больше, чем три года назад", - заявила она.

Сейчас в регионе на сопровождении более 400 инвестпроектов.

Повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Одним из ключевых звеньев инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства является Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Инвестиционное агентство Тюменской области было образовано в марте 2013 года с целью создания возможностей для реализации инвестиционных проектов и инициатив. Его миссия – создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона.

Теги: инвестиции, инвестпроект, инвестиционная поддержка, мебельная компания



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