31 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

СК хочет разобраться в инциденте в уральской больнице, где мигрант напал на врача

Инцидентом в больнице на Среднем Урале, где мигрант напал на женщину-врача и ее мужа, заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на днях в больнице Белоярского района гражданин иностранного государства применил физическое насилие к женщине-врачу и ее супругу. Таким образом мигрант выражал недовольство якобы отказом в приеме его жены в медучреждении из-за отсутствия у нее необходимых документов. В результате инцидента женщина-доктор и ее муж получили телесные повреждения.

Изначально свою проверку по факту случившегося начала полиция. Однако, с учетом повышенного общественного резонанса, а также для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств следствием СКР поставлен вопрос о передаче данного материала из полиции в Следственный комитет. В ведомстве обещают дать ситуации объективную правовую оценку.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Екатеринбурге полицейские провели рейд в районе Сортировки. Силовики искали мигрантов-нарушителей, в итоге не обошлось без задержаний.

Теги: СК, больница, нападение, врач, проверка



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