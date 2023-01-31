31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

КПРФ хочет провести митинг в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ

Члены партии КПРФ в Свердловской области планируют провести митинг против роста тарифов ЖКХ в регионе. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе партии. Соответствующее уведомление уже подано в министерство общественной безопасности (МОБ) области.

"Это одна из самых горячих проблем, с которой обращаются к нам жители региона. Мы не могли не отреагировать на бешеный рост цен и поэтому подали заявку на проведение митинга против повышения тарифов" - написал глава свердловской КПРФ Александр Ивачев.

Акцию собираются провести на следующей неделе. Планируется участие до 100 человек.

Напомним, что начиная с 1 декабря жители Свердловской области столкнулись с повышением стоимости услуг ЖКХ, и это было уже второе за год повышение - предыдущее произошло в июле. После этого тарифы обещали не повышать вплоть до 1 июля 2024 года.

После Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. Дневной тариф на электричество вырос на 35%.

Теги: Екатеринбург, тариф, ЖКХ, КПРФ, митинг



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