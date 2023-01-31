В приграничных с Украиной областях начнут досматривать автомобили – указ Путина

Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижение транспорта на границах субъектов РФ, в которых установлен желтый уровень террористической опасности. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Желтый уровень установлен в регионах, граничащих с Украиной: в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В указе Путина говорится, что допускается "проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ". Ранее досмотр транспорта с применением технических средств разрешался только при красном (критическом) уровне опасности.