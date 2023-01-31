Медведев предложил использовать импортный софт по-пиратски

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил использовать импортную продукцию – от кино до промышленного софта – по-пиратски. Об этом бывший президент России высказался, рассуждая о санкциях, которые затронули различные технологии.

"Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие – азиатскими марками", - написал политик в своем Telegram-канале.

Работает также и параллельный импорт, отметил Медведев, от которого Россия получает те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего.

"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre...", - подытожил Медведев.