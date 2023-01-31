31 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска осудят за крупное мошенничество и незаконную банковскую деятельность

В Челябинске будут судить местного жителя за незаконную банковскую деятельность и мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с января 2019 г. по декабрь 2020 г. фиктивно зарегистрировал в налоговом органе восемь юридических лиц с номинальными руководителями. После этого за вознаграждение осуществлял переводы денежных средств юридических лиц и вывод их в наличный оборот. В результате он получил доход в размере свыше 8,8 млн рублей.

Также, как считает следствия, в 2019-2020 гг. он путем проведения операции по переводу и снятию денежных средств с банковского счета похитил денежные средства, принадлежащие банковской организации на общую сумму более 3,4 млн рублей, а также покушался на хищение более 7 млн рублей.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение. Он добровольно возместил ущерб в сумме 3,4 млн рублей.

В отношении соучастников предварительное следствие продолжается.

Теги: мошенничество, суд,



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