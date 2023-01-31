Махонин сделал замечание главе Кизела из-за транспортного коллапса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на сегодняшнем заседании Совета глав муниципальных образований вынес замечание главе Кизеловского городского округа Андрею Родыгину из-за транспортного коллапса, который произошел в городе в начале января, передает корреспондент Накануне.RU.

Махонин отметил, что глава Кизела в январе стал лидером по упоминаемости в СМИ и назвал это сомнительным достижением. Он призвал мэров обратить внимание на плановость работы с подрядчиками и подчеркнул, что пассажирские перевозки - зона ответственности местных властей.

"Я думаю, вы прекрасно понимаете, что от того, кто виноват — перевозчик или заказчик, населению ни тепло, ни холодно", - заявил Махонин, попросив глав проанализировать окупаемость и экономику контрактов. Он обратил внимание, что бизнес не всегда может работать по убыточным контрактам и призвал впредь не допускать таких ситуаций, заявив о личной готовности подключаться к решению проблем.

Напомним, единственный в Кизеле автобусный перевозчик "Ю Транс Строй" по истечении контракта 8 января прекратил работу. Однако к этому времени местная администрация не успела провести новый конкурс на оказание транспортных услуг из-за того, что перевозчики посчитали условия контракта убыточными. В результате ситуацию удалось разрешить только после вмешательства краевых властей: "Ю Транс Строй" возобновил работу с 11 января по 28 февраля.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил и.о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину провести проверку действий главы Кизела Андрея Родыгина. О ее результатах не сообщалось.

В прокуратуре сочли виновным мэра. Было сказано, что к транспортному коллапсу привело "бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению". По результатам проверки прокурором главе города было внесено представление.

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