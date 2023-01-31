31 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Лавров сообщил о египетском "послании" по украинской теме от США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что получил "определенное послание" от США по Украине, переданное главой МИД Египта во время визита в Москву. Накануне Каир посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, и последовавшая поездка египетских дипломатов в Москву дала повод для разговоров о возможном переговорном процессе. Но Лавров сообщил, что послание Блинкена по Украине содержит только призывы к России "уйти и прекратить".

Накануне в должность официально вступила новый посол США в России Линн Трейси, но до сих пор вести контакты Москва и Вашингтон предпочитали не по официальному дипломатическому каналу, а, например, через глав разведывательных ведомств – ЦРУ и СВР. В конце прошлого года Уильям Бернс и Сергей Нарышкин встречались в Турции. Потом Лавров сообщил, что переговоры были интересными и полезными, но не прорывными.

Теги: сергей лавров, сша, переговоры, египет



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